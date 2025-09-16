GROSSETO – “Apprendo con favore dell’incarico al sindaco di Grosseto di consigliere (consulente?) per l’agroalimentare del Ministro Tajani. Voglio prendere sul serio questa proposta e verificare se le cose dette stamani a Grosseto poi diventeranno realtà».

A dirlo è l’assessore regionale all’economia Leonardo Marras.

«Ad oggi, infatti, gli accordi internazionali tra istituzioni territoriali italiane e altre istituzioni territoriali straniere sono vietati, salvo un’autorizzazione molto difficile da ottenere da parte proprio del ministero. E sono interessato a vedere se ciò che è stato detto poi sarà inserito nei programmi che abbiamo approvato anche noi come Regioni italiane, perché, certe azioni, a oggi, non sono contemplate».

«Al sindaco di Grosseto vanno comunque i doverosi auguri auguri di buon lavoro. Certamente saprà che la Toscana è una delle regioni italiane con la maggiore vocazione all’export e che la Regione Toscana, per il mio tramite, in questi anni, ha messo in campo oltre 50 milioni di euro di incentivi per gli investimenti delle imprese nei mercati internazionali e tra queste molte imprese anche della provincia di Grosseto. Sono le uniche misure di cui hanno potuto disporre, insieme all’offerta nazionale oggetto di accordi già definiti tra la Regione e le agenzie statali che oggi erano presenti a Grosseto, grazie ai quali alcune imprese toscane e grossetane hanno potuto beneficiare di ulteriori incentivi».

«Dichiariamo tutta la disponibilità a collaborare sul piano istituzionale e auspichiamo che questi annunci siano davvero concreti, senza che rimanga quel retrogusto di passerella elettorale».