SORANO – Giovedì 18 settembre 2025, alle ore 16.00, nella sala consiliare del Comune di Sorano, si terrà la seduta del Consiglio comunale. La riunione sarà aperta dalle comunicazioni del sindaco e dall’approvazione dei verbali della seduta precedente. Seguirà la risposta all’interrogazione presentata dal gruppo “Pierandrea Vanni Sorano lista civica” e la discussione sui chiarimenti e sulle verifiche richiesti all’A.S.P. Piccolomini Sereni.

Un’ampia parte dei lavori sarà dedicata al bilancio: il Consiglio sarà infatti chiamato a ratificare due variazioni di bilancio di previsione 2025-2027 adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale nei mesi di agosto e settembre, oltre ad affrontare una nuova proposta di variazione dello stesso bilancio.

L’assemblea discuterà inoltre alcune pratiche relative al patrimonio comunale e alla viabilità, tra cui la sdemanializzazione e la vendita di una porzione di area pubblica a San Quirico in Largo della Chiesa, la sdemanializzazione e vendita di un tratto di strada pubblica dismessa a Castell’Ottieri in località Canalicchio, nonché la sdemanializzazione con autorizzazione alla permuta per la regolarizzazione di un tracciato stradale in località Grotte Cavalieri.

Infine, verranno sottoposte all’approvazione le modifiche al Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dalla normativa nazionale e lo schema aggiornato del Programma triennale dei lavori pubblici 2025/2026/2027, con relativo elenco annuale dei lavori per il 2025.