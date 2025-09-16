GROSSETO – At- autolinee toscane informa che è pervenuta per il giorno 22 settembre 2025 adesione da parte di Usb Lavoro Privato e Cub Trasporti per il Trasporto Pubblico locale agli scioperi nazionali generali di tutti i settori pubblici e privati di 24 ore proclamati uno da Cub Confederazione Unitaria di Base, Adl Varese Associazione Difesa Lavoratrici e Lavoratori di Varese e Sgb Sindacato Generale di Base congiuntamente e l’altro da Usb Unione Sindacale di Base.

L’adesione allo sciopero avrebbe riguardato l’intero territorio regionale, tuttavia saranno escluse le province di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa essendo interessate dagli scioperi del 13 e 15 settembre. Pertanto, lo sciopero del 22 settembre 2025 interesserà le province di: Arezzo, Siena, Grosseto, Massa-Carrara e Lucca.

Le rivendicazioni riguardano:

Contro il genocidio in Palestina, la fornitura di armi a Israele e l’assenza di interventi concreti contro i crimini israeliani – per il sostegno alla Global Sumud Flotilla, aiuto al popolo palestinese, sanzioni e rottura dei rapporti con Israele.

Contro la guerra, l’economia e le spese militari crescenti – per la pace, anche in Russia-Ucraina, e maggiori investimenti in sanità, scuola, trasporti e welfare.

Contro sfruttamento, precarietà e salari fermi nel pubblico e privato – per aumenti salariali e pensionistici, salario minimo di almeno 12 €/ora e adeguamento automatico al costo della vita.

Contro l’assenza di politiche sociali e emergenza abitativa – per una riforma seria degli ammortizzatori sociali e sviluppo edilizia popolare.

Contro mancanza di politiche industriali e deindustrializzazione – per una gestione equa delle transizioni industriali a favore dei lavoratori.

Contro le morti sul lavoro – per la sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro

Le modalità di attuazione, in coerenza con l’autorizzazione da parte della Commissione Garanzia Scioperi e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, risultano le seguenti:

Personale viaggiante – dall’inizio servizio alle ore 4.14, dalle ore 8.15 alle ore 12.29, dalle ore 14.30 a termine servizio

Personale impiegatizio ed operai – Intero turno di lavoro

Il servizio bus at-autolinee toscane sarà garantito dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle ore 14.29.

Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, prendendo a riferimento l’ultima azione di sciopero nazionale di 24h alla quale hanno aderito Cub e Usb del 20 giugno2025, era stata del 22,33%.