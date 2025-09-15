ALBINIA – L’anno scolastico a Orbetello si apre con l’inaugurazione della nuova scuola elementare di Albinia, «ricostruita dall’amministrazione comunale lagunare dopo che l’alluvione del 2012 l’aveva spazzata via» afferma il Comune di Orbetello.

Per la prima volta la campanella torna a suonare per i circa 140 alunni della scuola elementare di Albinia che, dopo i tragici eventi dell’alluvione, tornano ad avere una scuola tutta per loro.

Un investimento di oltre 5 milioni di euro, finanziati dal Comune di Orbetello e dalla Regione Toscana, e un percorso costellato di tante difficoltà, superate con determinazione da chi il territorio lo vive e lo amministra e non ha mai rinunciato all’obiettivo: «Ci abbiamo sempre creduto – sottolinea il sindaco Andrea Casamenti – nonostante tutti i problemi e le avversità. Ci siamo impegnati all’inizio del primo mandato a dare questa importante risposta alla comunità di Albinia e non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo. Abbiamo dovuto riprogettare la scuola e dopo la posa della prima pietra, avvenuta nel 2018, è successo di tutto: covid e guerre hanno complicato i lavori e fatto lievitare i costi, ma, nonostante tutto siamo arrivati a restituire ai ragazzi la loro scuola».

«Una vittoria non soltanto per la maggioranza che amministra il Comune, ma per l’intera comunità di Albinia. E’ stata una grande emozione per me vedere i ragazzi tornare a scuola, nella loro scuola – dice la vicesindaco Chiara Piccini – io c’ero quando è stata spazzata via, l’alluvione ha colpito al cuore la comunità di Albinia che è la mia comunità e quella di oggi è una vittoria della nostra squadra di governo, ma anche della popolazione. Un risultato che arriva grazie alla coesione della maggioranza, alla pazienza e alla determinazione delle famiglie, dell’attuale dirigente Laura Fois e della precedente, la dottoressa Roberta Capitini, con cui ho lavorato a stretto contatto per il raggiungimento di questo traguardo e che è stata un importante tramite tra noi e i genitori».

«Dopo anni di duro lavoro – aggiunge in conclusione il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – raggiungiamo un obiettivo storico, frutto del lavoro di una squadra che ha saputo lavorare con coesione e unità guardando al futuro e occupandosi del futuro, curando quello dei nostri bambini. Non solo Albinia, dove il risultato è più evidente, ma anche in tutte le altre scuole del nostro territorio abbiamo lavorato e stiamo ancora lavorando, come per esempio al palazzetto dello sport di Orbetello, struttura sportiva che ricomincerà presto a ospitare l’attività di molti studenti, in quanto i lavori di riqualificazione stanno procedendo spediti».