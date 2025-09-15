GROSSETO – Le vacanze non finiscono con l’estate. Sempre più italiani scelgono settembre e l’autunno per concedersi qualche giorno di relax e scoperta. I dati diffusi da Confcommercio parlano chiaro: oltre 10 milioni di connazionali sono in movimento in queste settimane, confermando il ruolo centrale di settembre come “mese di spalla” della stagione turistica.

La maggior parte dei viaggiatori – circa 6,4 milioni – opta per soggiorni brevi di massimo due notti, seguiti da 1,8 milioni che scelgono vacanze fino a cinque pernottamenti. Non manca chi vive settembre come il cuore della propria estate: sono 2,2 milioni gli italiani che programmano viaggi di almeno una settimana. Per quanto riguarda l’alloggio, il 23% preferisce l’hotel, mentre il 19% sceglie i bed & breakfast. Seguono seconde case (17%), ospitalità presso amici o parenti e altre forme di pernottamento.

La destinazione preferita resta l’Italia, scelta nel 78% dei casi, con una crescita del 2% rispetto al 2024. Sei turisti su dieci sono disposti a spostarsi oltre i confini della propria regione. Tra chi sceglie l’estero (22%), due terzi restano comunque in Europa. Quanto alle tipologie di vacanza, il mare guida ancora con il 21% delle preferenze, ma cresce l’appeal delle mete culturali: città d’arte (13%) e grandi città (12%) raccolgono complessivamente un quarto delle scelte. Tra le regioni più amate spiccano Toscana, Lazio, Emilia-Romagna e Liguria, seguite da Sicilia, Trentino-Alto Adige e Abruzzo.

In questo scenario, la Maremma Toscana si conferma una destinazione ideale per chi cerca autenticità, benessere e qualità. Il territorio grossetano offre infatti tutte le componenti che i turisti ricercano in questa stagione: natura incontaminata con i suoi parchi e riserve, giornate ancora piacevoli al mare – tempo permettendo –, relax e salute nelle terme, un patrimonio culturale e archeologico di grande fascino, borghi storici e tradizioni vive, senza dimenticare la ricchezza enogastronomica che in autunno si arricchisce di vendemmie e prodotti tipici.

“L’autunno è una stagione di grandi opportunità per la Maremma – dichiarano il presidente di Confcommercio Grosseto Giulio Gennari e il direttore Gabriella Orlando –. Invitiamo i turisti a venirci a scoprire in questo periodo dell’anno, quando il territorio si mostra nella sua veste più autentica. Il mare è ancora godibile, le terme regalano benessere, i parchi naturali e gli scavi archeologici si visitano con un clima ideale, e le nostre eccellenze enogastronomiche offrono esperienze uniche. È il momento perfetto per chi cerca vacanze vere, lontane dalla folla, fatte di relax, cultura e sapori”.

“Allo stesso tempo – proseguono – rivolgiamo un invito agli operatori: innovare l’offerta, proporre esperienze nuove e coinvolgenti. I turisti sono sempre più alla ricerca di novità e di short break memorabili. La Maremma ha tutte le carte in regola per posizionarsi come destinazione di qualità anche in autunno: dobbiamo saperlo raccontare e renderlo concreto con proposte fresche e integrate”.

Confcommercio Grosseto sottolinea come, puntando su creatività, collaborazione e valorizzazione delle eccellenze locali, l’autunno possa diventare una stagione turistica a pieno titolo, capace di generare valore sia per gli operatori sia per i visitatori.