MANCIANO – Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Manciano. Maggioranza e minoranza si incontreranno in sala consiliare martedì 16 settembre. La seduta pubblica si terrà in prima convocazione alle 11 e eventualmente, in seconda convocazione alle 13.
All’ordine del giorno la variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 con la ratifica della deliberazione di Giunta comunale n. 185 del 26 agosto 2025.
Seguirà l’approvazione del Bilancio consolidato relativo all’esercizio 2024 e, infine, le comunicazioni del sindaco.