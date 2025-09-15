CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – L’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia rende noto che la Regione Toscana ha prorogato al 3 ottobre 2025 i termini per la presentazione delle domande relative al bando “Libri Gratis” nell’ambito del Progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani.
Si tratta di un intervento concreto per l’acquisto della dotazione libraria necessaria per l’anno scolastico in corso, rivolto alle famiglie con studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, con età inferiore a 24 anni, residenti in Toscana, iscritti per l’anno scolastico 2025/2026 ad una scuola pubblica o paritaria, con Isee non superiore o pari a 15.800 euro.
Il contributo economico varia a seconda della classe frequentata ed è calcolato sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana.
C’è tempo fino alle ore 18:00 del 3 ottobre 2025 per presentare domanda.
Per maggiori informazioni:
[email protected] | [email protected]
Numero verde 800 098719 (dal lunedì al venerdì, ore 9:30 – 16:00)
www.regione.toscana.it/librigratis