GROSSETO – Sabato 27 settembre torna la ventunesima giornata nazionale di Abio.

I volontari Abio saranno presenti a Grosseto in Piazza Dante, a Orbetello nell’area mercatale, a Follonica presso il supermercato Coop in via Mario Chirici.

Un’occasione per scoprire le loro attività all’interno dei reparti pediatrici, regalando sorrisi e momenti di spensieratezza ai bambini e ai loro genitori. Sarà inoltre possibile sostenere l’associazione tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere, simbolo della Giornata.

Con il ricavato verranno organizzati nuovi corsi di formazione per i volontari e per chi desidera diventarlo.

Anche quest’anno la giornata nazionale Abio ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica, un riconoscimento che sottolinea l’importanza del servizio che i volontari Abio svolgono negli oltre 200 reparti pediatrici di tutta Italia.