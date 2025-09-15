POGGIO CAPANNE – Una giornata di comunità, fede, musica e arte ha animato la piazza centrale di Poggio Capanne domenica 14 settembre, in occasione della tradizionale Festa del Santissimo Crocifisso. L’evento, che si è svolto in Piazza Garibaldi, ha visto una folta partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori, testimoniando il profondo legame della popolazione con questa ricorrenza tanto sentita.

Un momento di spiritualità condivisa

Il pomeriggio si è aperto alle ore 17:30 con la celebrazione della Santa Messa dedicata al Santissimo Crocifisso, momento centrale dell’intera giornata. Numerosi fedeli si sono riuniti per partecipare alla funzione religiosa, creando un’atmosfera raccolta e partecipata, resa ancora più intensa dalla cornice suggestiva della piazza del paese. La cerimonia ha rappresentato non solo un appuntamento spirituale, ma anche un’occasione per ritrovare un senso di comunità e appartenenza.

Musica e tradizione con la Filarmonica di Poggio Murella

A seguire, alle ore 19:00, il pubblico ha potuto godere del concerto della Filarmonica Pietro Mascagni di Poggio Murella, che ha riempito la piazza con le sue note, eseguendo un repertorio coinvolgente e apprezzato da tutte le generazioni presenti. Il concerto ha rappresentato uno dei momenti più attesi e applauditi della serata, confermando l’importanza della musica bandistica nelle tradizioni locali.

“Tascapane” e sapori in piazza

La serata è poi proseguita con un momento conviviale dal sapore autentico: “Tascapane”, l’iniziativa gastronomica allestita sempre in Piazza Garibaldi. Il nome evocativo richiama la semplicità e la genuinità dei pasti contadini di una volta, e l’atmosfera rilassata e accogliente ha fatto da perfetta conclusione alla giornata. Tavolate piene, sorrisi e chiacchiere hanno caratterizzato questa parte dell’evento, che ha visto tutti uniti in un clima familiare.

Arte all’aperto: le opere di Filippeschi e Zabaldi

A completare il programma, l’esposizione all’aperto delle opere del pittore Gian Paolo Filippeschi e dell’artista Silvano Zabaldi, che ha trasformato la piazza in una galleria a cielo aperto. Un’iniziativa molto apprezzata, che ha offerto al pubblico l’opportunità di conoscere e ammirare la creatività di due importanti esponenti dell’arte locale.

Soddisfazione e gratitudine

Grande la soddisfazione da parte degli organizzatori e dell’associazione “Tutti in Piazza”, promotrice dell’iniziativa, per l’ottima riuscita dell’evento. La partecipazione numerosa e l’entusiasmo mostrato dai presenti hanno confermato quanto la Festa del Santissimo Crocifisso sia un appuntamento irrinunciabile per Poggio Capanne e per l’intera comunità circostante. Una giornata che ha saputo unire tradizione, cultura e socialità, e che lascia in tutti un ricordo vivo e positivo.