GROSSETO – «Ho letto e poi riletto “Cronache dell’Abisso” di Alessandro Mori, classe 2011, uscito per la “Effigi Edizioni”».

A dirlo è il giornalista e antopologo grossetano Paolo Pisani.

«Si tratta di un figlio e nipote d’Arte – scrive -, uno nel cui Dna sono presenti le potenzialità di comunicatore e narratore. Il piacere di leggerlo è stato più forte di quanto immaginassi. Amante dei “manga” e della cultura giapponese, ha sviluppato la sua storia in maniera coinvolgente, portando il lettore dentro le vicende e facendolo sentire un testimone quasi compartecipe».

«Abbiamo affrontato il romanzo di Alessandro, adottando una chiave di lettura che temevamo troppo personale, andando oltre la realtà narrativa, alla ricerca di allegorie e similitudini. Abbiamo caricato i fatti di messaggi esistenziali, trovandoli e tra questi, emblematico e non unico, quel: “Meglio patire un secondo che soffrire la solitudine altri cent’anni”. La chiave di lettura dunque non è sbagliata e lui, è straordinario, davvero straordinario».

«Quel “Premio Capalbio” – conclude Pisani – datogli in questa edizione 2025 pertanto è ben assegnato: è per lui un meritato riconoscimento ed uno stimolo per i giovani, affinché coltivino il piacere dello scrivere ma anche della lettura. Grazie ancora per questo lavoro che Vi invitiamo a leggere e complimenti al giovane Mori, restando in attesa di delibare il suo prossimo libro».