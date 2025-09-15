GROSSETO – Non è cominciato bene l’anno scolastico per un ragazzino che è entrato troppo velocemente alla Cittadella dello studente. La Polizia provinciale ha intensificato i controlli nelle vie interne in questi primi giorni dell’anno scolastico.

Un’azione di monitoraggio che serve anche a capire quale potrebbe essere la soluzione migliore per un’area spesso congestionata dal traffico.

Una volta che verranno terminati i lavori della Greenway da parte del Comune di Grosseto l’area diventerà “a traffico limitato”.

«Prevederemo a distribuire dei tagliandi alle scuole da utilizzare nei parcheggi riservati dedicati a ogni scuola per i docenti e il personale – afferma Gianluca Monaci dirigente della Provincia per il settore edilizia scolastica, trasporto, ambiente – ancora da sciogliere il nodo dei motorini di cui però pensiamo di consentire l’accesso. Torneranno anche a transitare gli autobus che al momento parcheggeranno fuori sino alla fine dei lavori».

Resta da sciogliere il nodo delle altre vetture, non tanto quelle dei genitori, che semplicemente resteranno fuori, ma quelle degli studenti maggiorenni, che magari vengono in auto da fuori Grosseto e che si ritroveranno senza un parcheggio in cui lasciare la vettura. Servirebbe da parte del Comune un progetto per un parcheggio limitrofo a servizio della Cittadella, così da consentire di arrivare agevolmente a piedi a scuola.