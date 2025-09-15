GAVORRANO – Il consigliere di opposizione e farmacista Andrea Bartolozzi Bernardini entra in Forza Italia.

«Ho sempre vissuto la politica con spirito civico, libero e indipendente, convinto che il bene del nostro Comune debba venire prima di tutto – spiega Bartolozzi -. Oggi, però, ritengo che il tempo sia maturo per compiere una scelta chiara: da civico entro con convinzione in Forza Italia, andando ad affiancare nel Consiglio comunale il consigliere Giacomo Signori. Non è una decisione dettata da convenienza, ma dalla consapevolezza che per incidere davvero serve prendere posizione, con coraggio e responsabilità».

«Il mio percorso non è stato semplice – prosegue -. Sono stato infatti utilizzato da certi personaggi che, con logiche anacronistiche, hanno piegato la politica ai propri interessi personali. Personaggi che nulla hanno a che fare con i veri valori liberali, e che non meritano più spazio in contesti che devono guardare al futuro e non restare prigionieri del passato. Per questo oggi scelgo di camminare con chi rappresenta la vera alternativa. Non con le sinistre di Fratoianni e Vendola, ferme a un’ideologia superata, lontana dalla realtà, anacronistica e incapace di dare risposte concrete. Non con chi da decenni occupa poltrone senza rinnovarsi, ma con chi ha il coraggio di costruire insieme un percorso nuovo».

«La mia scelta è il centrodestra unito – aggiunge -, perché sono convinto che solo con una squadra compatta si possa ridare a Gavorrano la politica che merita. Insieme a Andrea Maule della Lega e Chiara Vitagliano di Fratelli d’Italia, oltre ad altre persone di valore che hanno deciso di impegnarsi, potremo lavorare con più forza e con maggiore semplicità, grazie alle capacità di ciascuno».

«Dentro questo progetto comune, sono certo che Forza Italia debba emergere sempre di più. Perché Forza Italia è la forza liberale, moderna e pragmatica del centrodestra: quella che sa unire ascolto e azione, libertà e sviluppo, competenza e concretezza. È il partito che ha già dato tanto alla storia del nostro Paese e che potrà dare moltissimo anche alla politica di Gavorrano.

Il nostro Comune ha bisogno di aria nuova. Basta immobilismo, basta politiche inutili, folli e fuori dal mondo: è tempo di costruire futuro, benessere e libertà».