GROSSETO – Mentre c’è chi sta pensando di ricorrere a un pellegrinaggio al Santuario di Montenero, per chiedere la grazia di essere eletto consigliere regionale, in zona labronica – un po’ sopra la Maremma toscana – la scritta “Frocio Italia”, storpiante il logo di un partito governativo, solleva risentimenti e accuse.

Non mancano poi, nel quotidiano, neppure comportamenti incivili, come quello di gridare “mongoloide” all’indirizzo di una portatrice di handicap, “colpevole” di aver raccomandato alla “gentildonna” di fare più attenzione alla guida. Reazione meno grave ma non per questo accettabile di quella accaduta a Sanremo, dove un ragazzo disabile è stato addirittura inseguito e picchiato da tre giovinastri.

Ci troviamo di fronte a situazioni inquietanti che richiederebbero veri e propri studi da parte di un Istituto di Fisiologia Clinica. A tale proposito, prendiamo atto che proprio quello del Cnr si è occupato invece di gioco d’azzardo in Toscana.

I dati registrati hanno evidenziato che oltre un milione di cittadini toscani ha giocato d’azzardo almeno una volta nel corso del 2024, per un ammontare di spesa di oltre 8,6 milioni di euro.

In aumento è soprattutto il gioco online, con quasi 950 mila conti gioco attivi. Lo studio ha anche appurato che, per quanto riguarda l’Amiata, le Colline Metallifere e la zona grossetana, il 36 per cento degli adulti ha giocato nell’ultimo anno almeno una volta.

I maschi più delle donne e i giovani più degli anziani.

Tra i giochi più diffusi: sempre i “Gratta & Vinci” e le scommesse sportive, a seguire le “Lotterie” e gli apparecchi elettronici.

Tra i minori è il digitale a esercitare maggiore attrattiva e, per questo genere di gioco, mostrano più spiccata passione i maschi.

Stando ai dati, il 3,7% dei giocatori rientrerebbe nella fascia a “rischio minimo”, l’1,6% in quella a “rischio moderato o severo”.

Anche per i giovani studenti non c’è da stare allegri: in quasi ogni classe delle superiori si troverebbe almeno uno studente con un profilo di gioco già critico.

Cosa dire!? Non abbiamo alcuna velleità di poter riuscire ad essere dissuasivi da queste pericolose abitudini, ma almeno una “grattatina di capo”, speriamo proprio di riuscire a diffonderla!