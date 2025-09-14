GROSSETO – C’è Francesca che stamani non ha fatto in tempo a truccarsi perché la campanella non è suonata e Claudia che stamani si è vestita come la sua migliore amica così da fare “le gemelline”.

C’è Filippo che sfoggia la patente appena presa portando a scuola gli amici, e c’è V. che anche quest’anno è in prima ma spera sia un anno migliore anche se deve rifarsi nuovi amici.

C’è M. che ha cambiato scuola «Il liceo non faceva per me», e Lorenzo che prima di entrare in classe va a salutare la fidanzatina davanti alla sua scuola.

Francesca, Claudia, Lorenzo, Filippo sono solo alcuni dei 24.315 studenti che questa mattina, spesso a scaglioni, torneranno sui banchi tra scuola d’infanzia, elementari, medie e superiori.

E sono 2.701 i ragazzi della scuola materna, 6.923 della primaria, 4.833 le medie e 9.858 le scuole superiori.

E se la scuola, in Toscana, è appena iniziata, c’è già chi pensa a festività e ponti.

I giorni obbligatori di festa sono:

sabato 1 novembre 2025, Tutti i Santi;

lunedì 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione;

giovedì 25 dicembre 2025, Natale;

venerdì 26 dicembre 2025, Santo Stefano;

giovedì 1 gennaio 2026, Capodanno;

martedì 6 gennaio 2026, Epifania;

lunedì 6 aprile 2026, lunedì dell’Angelo;

sabato 25 aprile 2026, Anniversario della Liberazione;

venerdì 1 maggio 2026, Festa del Lavoro;

martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica;

la festa del santo patrono locale.

I ponti dell’anno scolastico

Già guardando il calendario si capisce quali saranno i ponti e i week-ende lunghi: