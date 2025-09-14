GROSSETO – «Il sottopassaggio che collega il parcheggio all’ospedale è completamente al buio» a segnalare la situazione con preoccupazione è un nostro lettore.
«La mancanza di illuminazione rende il passaggio estremamente pericoloso, soprattutto nelle ore serali e notturne. Non solo i cittadini che si recano in ospedale, ma anche i lavoratori e i visitatori si trovano costretti a percorrerlo in condizioni di totale insicurezza, esposti a rischi di cadute o, peggio, a episodi di microcriminalità».
«Trovo inaccettabile che un luogo di pubblico interesse, legato a una struttura sanitaria, non riceva la dovuta attenzione. Chiedo quindi che chi di competenza intervenga con urgenza per ripristinare l’illuminazione e garantire la sicurezza di tutti» prosegue il lettore.