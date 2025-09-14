BAGNO DI GAVORRANO – Seconda vittoria in due giornate per il Follonica Gavorrano, che batte 1-2 in rimonta il Poggibonsi grazie ad una ripresa di carattere. Sulla panchina dei minerari mister Francesco Baiano, in campo Fremura, Mignani e Pacini, in tribuna il direttore sportivo Jacopo Galbiati, che al termine della scorsa stagione hanno salutato i giallorossi per vestire la casacca del Follonica Gavorrano.

Prima chance per i maremmani al 7′: Bianchi si invola sulla sinistra e la mette al centro trovando Remedi, che con il piattone spedisce alto sopra la traversa.

Il Poggibonsi si vede al 13′ con Gonzi, che tenta una conclusione da fuori che termina lontanissima dallo specchio.

Al 20′ il Follonica Gavorrano ci riprova con una bella triangolazione tra Giordani e Mutton, con quest’ultimo che arriva al tiro, bravo Bertini a deviare in angolo. Sul corner ancora Mutton si avventa sulla sfera ma spedisce fuori di un soffio.

Al 37′ Bianchi mette in area una palla tagliata sulla quale Mutton cerca la girata di testa, non riuscendo a trovare lo specchio. Quattro minuti dopo è invece Giordani ad andare vicino al gol, ribattendo verso la porta una respinta del portiere, il quale è rapido a deviare nuovamente. È l’ultima occasione della prima frazione, che senza recupero si chiude a reti bianche.

Nella ripresa locali in vantaggio al 7′: dopo un tiro rimpallato El Dib approfitta di una palla sporca che termina dalle sue parti e deposita in rete, portando il parziale sull’1-0 per i giallorossi.

Al 22′ il Follonica Gavorrano sfiora il pari, dopo un tiro di Giordani deviato in angolo. Sugli sviluppi del corner Proietti calcia di prima intenzione dalla lunga distanza, il portiere si supera in tuffo.

Poi al 25′ ci prova anche Bellini, Bertini si rende ancora protagonista e si distende, riuscendo a deviare anche il tiro dal limite del numero 7 biancorossoblù.

Gli ospiti insistono e al 32′ pareggiano con Proietti, che al volo raccoglie un cross di Giordani e deposita in rete con il piattone, ristabilendo l’equilibrio tra le due squadre, anche se solo per pochi minuti.

La spinta dei biancorossoblù infatti prosegue e, dopo appena due minuti, arriva anche il sorpasso: Bianchi serve Giordani che, in spaccata, anticipa l’uscita del portiere e trova il vantaggio per il Follonica Gavorrano, segnando un gran gol di rapina.

Il direttore di gara concede poi 6′ di recupero, durante i quali il Follonica Gavorrano sfiora anche il tris con un tiro di Marino parato dal portiere. É l’ultima occasione, i biancorossoblù espugnano Poggibonsi e soprattutto si godono il primo posto assieme a Seravezza e Tau Altopascio, uniche ancora a punteggio pieno nel girone E.

POGGIBONSI: Bertini, El Dib (25′ st Pruszko), Ponticelli, Borghi, Gonzi, Corzani (41′ st Resuttana), Boriosi, Pippi (21′ st Corcione), Biagiotti (29′ st Ciacci), Borri, Nobile (37′ st Kean). A disp.: Baracco, Di Martino, Boduri, Bruni. All.: Barontini.

UsFG: Pacini, Rovere, Matteucci (14′ st Maltoni), Mutton (18′ st Maurizi), Bianchi, Remedi (28′ st Marino), Fremura, Proietti, Mignani (7′ st Bellini), Crasta, Giordani (48′ st Pimpinelli). A disp.: Poggiolini, Bucci, Ferretti, Arrighi. All.: Baiano.

ARBITRO: Sig. Riccardo Borghini di Modena. Ass.ti: Lorenzo Palma di Bologna, Gabriele Marino di Parma.

RETI: 7′ st El Dib, 32′ st Proietti, 34′ st Giordani.

NOTE: Recupero: pt 0′, st 6′. Ammoniti: Rovere, Giordani, Bianchi, Marino, Gonzi, Ciacci. Espulso Ponticelli nel recupero.

“Sono contento di essere tornato dove ho lasciato tantissimi amici – ha commentato l’allenatore Francesco Baiano – Quello che contava oggi era la partita, portare i punti a casa e lo abbiamo fatto. Abbiamo avuto delle difficoltà e non siamo partiti benissimo, anche se abbiamo avuto due o tre palle gol per sbloccare la gara. Poi c’è stata l’azione che ci ha portato sotto e lì ho dovuto cambiare totalmente l’assetto della squadra. Ci siamo messi con il 424 per forzare la partita e chi è entrato ha fatto molto bene. Siamo contenti della vittoria, ma non ci dobbiamo cullare su questi due risultati. Sappiamo che il campionato è lungo, faticoso e difficile, vediamo tutte le domeniche risultati che non ti aspetti, questo la dice lunga sulla difficoltà del campionato. La svolta della gara è arrivata con il cambio di assetto, ho messo quattro giocatori davanti di grande qualità e fisicità, lì abbiamo pressato e abbiamo fatto bene. É vero che abbiamo trovato due gol, ma le occasioni le abbiamo avute anche prima, ma non le avevamo concretizzate, Non è stato un bel primo tempo da parte nostra, eravamo troppo prevedibili e lenti nel girare la palla e il Poggibonsi si chiudeva molto bene. Poi loro ripartivano e su due palle lunghe siamo andati in difficoltà. Questo non deve capitare, ma su quel lato lì c’erano ragazzi giovani”.