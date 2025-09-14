GROSSETO – La foto che vi proponiamo oggi ci è stata inviata da Marcello Cesaroni.
Con questa foto «Vorrei far conoscere i migliori anni della scuola pubblica. Siamo studenti, tecnici e insegnante dell’Iti di Grosseto indirizzo Elettrotecnici sede di via Zanardelli».
«Correva l’anno scolastico 1976/1977. In piedi da sx: il sottoscritto Marcello Cesaroni (ex alunno ed ora ex insegnante), il tecnico di laboratorio Rossi, Mainetti, Ricci, Buti, Barbagli, Frullani, Zannetti, professor Daniele Ricci, Graziani, Tonini, Bove, Quattrini, Tecnico di laboratorio Baldassarri, Dominici, Orlandi. In ginocchio da sx: tecnico di laboratorio Chipa, Gianni, Vescera, Zippilli, Piselli, Martellini, Arnaldi, Stefani. La V A».
Cesaroni conclude «ricordando con affetto il professor Daniele Ricci ed il tecnico Mauro Baldassari, scomparsi un pò di tempo fa».
