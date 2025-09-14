GROSSETO – Si è spento stamattina all’età di 72 anni, dopo una breve malattia, Roberto Franceschetti, per lunghi anni dirigente della Uil grossetana.

Aveva iniziato la sua carriera sindacale alle Acciaierie di Piombino, dove aveva ricoperto l’incarico dei responsabile di fabbrica per i metalmeccanici Uil.

«Dopo la pensione, gli fu richiesto di proseguire l’impegno nel sindacato, vista la sua competenza ed esperienza – ha affermato la Uil pensionati -. Erano anni difficili per il settore manifatturiero grossetano, seguì per la Uil tutte le più importanti vertenze quali la Vemar, la Eurovinil, la Mabro, facendosi apprezzare dai colleghi sindacalisti, dai lavoratori e dalle controparti, come sindacalista serio, preparato ed equilibrato, sempre sui problemi e mai sopra le righe».

«Terminata l’attività per i lavoratori attivi, si era dedicato al Sindacato Pensionati, nel quale ricopriva il ruolo di responsabile organizzativo provinciale, ruolo ricoperto fino a poco tempo fa. L’impegno per i lavoratori ed il sindacato sono stati una parte importante della sua vita e per questo lo ricorderemo sempre con stima e affetto. Alla moglie Claudia, alle figlie ed ai familiari le più sentite e commosse condoglianze».