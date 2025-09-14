GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 14 settembre 2025
Ariete instancabile: ma rilassati, è domenica.
Toro sereno: ottima giornata per godere della natura.
Gemelli brillante e socievole: bene le uscite.
Cancro dolce e riflessivo: cerca chi ti fa stare bene.
Leone desideroso di attenzioni: giornata generosa.
Vergine sistematica: ma oggi lascia qualcosa in disordine.
Bilancia, segno del giorno, sarà leggera, sorridente, accogliente: sarai il cuore di ogni incontro.
Consiglio escursione: visita le cascate del Mulino di Saturnia al mattino presto, quando la luce e il vapore creano un equilibrio perfetto.
Scorpione molto profondo: ma non isolarti troppo.
Sagittario avventuroso: oggi ti sentirai più libero.
Capricorno tranquillo e regolare.
Acquario curioso: segui una strada nuova.
Pesci ispirati e sognanti: ottima domenica per arte e relax.