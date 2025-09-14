GROSSETO – Una lite molto accesa è scoppiata ieri mattina tra una donna ed un uomo nel parcheggio di un supermercato su via Scansanese, a Grosseto.

L’uomo, anziano, avrebbe offeso pesantemente la donna, di origine straniera, per poi minacciarla dicendo che prima o poi avrebbe “avvelenato il suo cane”.

«Alcuni passanti sono intervenuti per riportare la calma – racconta chi ha assistito – e prestare aiuto alla donna, visibilmente scossa. La vittima ha detto che farà denuncia ai carabinieri nei confronti dell’aggressore. Ha molta paura perché l’uomo, che vive vicino, la controllerebbe quando esce di casa».