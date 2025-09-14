FOLLONICA – Un finale di stagione all’insegna dell’arte e del grande cinema. Ieri sera il Golfo del Sole di Follonica ha ospitato l’ultimo appuntamento del ciclo estivo di eventi promossi dal resort: una serata molto partecipata, dedicata al mondo del cinema, che ha visto protagonisti il regista grossetano Stefano Lodovichi e le attrici Giulia Michelini e Camilla Filippi.

L’incontro, aperto al pubblico e ospitato nella sala conferenze della struttura, ha offerto ai presenti un dialogo vivace e profondo tra i tre artisti, che hanno condiviso racconti, riflessioni e curiosità sul proprio percorso professionale, alternando esperienze personali, retroscena di set e visioni sul futuro del cinema italiano.

Particolarmente atteso l’intervento di Stefano Lodovichi, che ha annunciato ufficialmente di essere al lavoro su un nuovo film, dal titolo Il Falsario, attualmente in fase di post-produzione e destinato a uscire nel 2026 su Netflix. «È sempre un piacere tornare in Maremma – ha detto Lodovichi –. Questa terra ha contribuito a forgiare il mio sguardo e la mia determinazione. Il legame con Grosseto resta forte, soprattutto per le persone che ho incontrato nel mio percorso, come Francesco Falaschi e Alessio Brizzi, che mi hanno fatto capire che il cinema poteva diventare la mia strada».

Il regista, nato a Grosseto nel 1983, ha ricordato come la vita in una città di provincia abbia rappresentato una spinta decisiva per coltivare l’ambizione e il desiderio di emergere: «Roma sembrava lontana, ma proprio per questo ho lavorato con ancora più forza per raggiungere i miei obiettivi».

Dopo l’incontro, la serata è proseguita con la cena di gala sulla terrazza del ristorante La Duna, con un menu pensato per l’occasione e la possibilità, per i partecipanti, di condividere momenti informali con gli ospiti.

Soddisfatto il direttore del Golfo del Sole, Vasco Paulo, che ha sottolineato il successo della rassegna estiva: «Abbiamo voluto aprire sempre di più il resort al territorio, offrendo occasioni di incontro non solo per i nostri ospiti ma anche per i cittadini di Follonica e per i turisti della zona. Questo ciclo di eventi è stato un successo, e chiudiamo in bellezza con tre ospiti di grande spessore come Lodovichi, Michelini e Filippi».

L’evento ha confermato il ruolo del Golfo del Sole come punto di riferimento per l’accoglienza e la cultura in Maremma, capace di coniugare l’eleganza dell’ospitalità con l’accessibilità di proposte pensate per un pubblico ampio, locale e internazionale.