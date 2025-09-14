GROSSETO – Il Grifone si riporta subito in carreggiata dopo il passo falso di sette giorni fa, vincendo 1-0 con il Foligno nella seconda di campionato (foto di Paolo Orlando). Al Carlo Zecchini i torelli tengono a bada un avversario roccioso, crescendo in aggressività col passare dei minuti. Nella ripresa è ancora Benedetti ad andare a segno, battendo Rossi e spianando la strada ai tre punti. Ancora un paio di iniziative per i maremmani, che non blindano il parziale ma neanche corrono grandi rischi nelle retrovie. Il prossimo impegno, sempre in casa, sarà contro l’Aquila Montevarchi, anticipato a sabato pomeriggio alle 15.

guarda tutte le foto 33



2a di campionato, il Grosseto batte il Foligno

GROSSETO: Cardelli, Della Latta, Sacchini, Gerardini, Bellini, Benedetti, Ampollini, Brenna, Ferronato, D’Ancona, Sartorelli. A disposizione: Romagnoli, Santarelli, Sabelli, Riccobono, Bacciardi, Carlotti, Gonnelli, Regoli, Ciraudo. All. Indiani.

FOLIGNO: Rossi, Qendro, Falasca, Grea, Schiaroli, Ceccuzzi, Settimi, Pellegrini, Tomassini, Kribech, Sulla. A disposizione: Mazzoni, Cichy, Bevilacqua, Cottini, Bocci, Marchetti, Ferrara, Morlandi, Pupo Posada. All. Manni.

ARBITRO: Ferrara di Roma 2; assistenti Salinelli e Troina di Genova.

MARCATORI: 8′ st Benedetti

NOTE: 1200 spettatori circa.