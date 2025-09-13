MONTE ARGENTARIO – Una donna si è sentita male nel pomeriggio in località Cala Purgatorio, a Monte Argentario. La donna si trovava su un gommone. È stata trasferita a terra, nella cala, e sono stati allertati i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Orbetello, mentre veniva attivato l’elicottero Drago 70 del nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco di Arezzo.

A causa della particolare natura impervia della zona, caratterizzata da scogli e pareti rocciose a picco sul mare, la donna è stata recuperata con il verricello dell’elicottero e trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai Vigili del fuoco, anche la Capitaneria di Porto, che ha curato il coordinamento delle attività di soccorso.