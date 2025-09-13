BAGNO DI GAVORRANO – Trasferta a Poggibonsi per il Follonica Gavorrano, che domenica 14 alle 15 tornerà in campo dopo la vittoria del primo turno di campionato contro il Cannara. Nel debutto di sette giorni fa i biancorossoblù hanno ottenuto un successo sofferto e cercato, con la doppietta di Giordani che ha consentito, grazie al rigore segnato all’ultimo tuffo, di ottenere i primi tre punti della stagione.

I ragazzi allenati da Francesco Baiano vorranno così bissare l’esordio anche in casa del Poggibonsi, stadio che mister Francesco Baiano conosce bene. «Tornare a Poggibonsi sarà un piacere – dice – Ritroverò il presidente e alcuni giocatori con cui abbiamo condiviso gli ultimi tre mesi della scorsa stagione, quindi sarà bello rivederli. Per quanto riguarda la partita sarà una gara difficile, come lo saranno tutte sia per noi che per loro. Bisognerà farsi trovare pronti e dimenticare la vittoria di domenica, andando là consapevoli che sarà una partita complicata. Loro arrivano da una sconfitta, quindi certamente si vorranno rifare».

Anche per il direttore sportivo Jacopo Galbiati si tratta di un ritorno: è stato in forza al Poggibonsi fino alla stagione appena conclusa, percorso iniziato per lui dall’annata 2021/22 dopo il ritiro dalla carriera di calciatore, conclusa come capitano proprio tra le fila dei giallorossi.

Per quanto riguarda le due rose, non ci sono giocatori del Poggibonsi che hanno militato nel Follonica Gavorrano. Viceversa, sono tre gli ex giallorossi tra le fila dei minerari: si tratta del portiere Francesco Pacini, del difensore Alain Fremura e del centrocampista Carlo Mignani.

Quello con il Poggibonsi sarà un grande classico del girone E di Serie D. L’ultima sfida tra le due formazioni è quella del girone di ritorno della scorsa stagione, quando le due squadre sono uscite con un pareggio a reti bianche.

La gara di andata giocata al Malservisi-Matteini era invece stata vinta dai biancorossoblù per 2-0 con i gol di D’Este e Souare.

Nella stagione precedente a Poggibonsi i biancorossoblù erano usciti sconfitti per 4-1. All’andata giocata al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano era invece arrivata una vittoria con il punteggio di 2-0.

Inoltre, nelle precedenti stagioni le sfide giocate dalle due formazioni sono sempre state interessanti e piene di gol. Nell’annata 2022/23 l’ultimo incontro del Follonica Gavorrano era stato proprio a Poggibonsi in semifinale playoff, con i padroni di casa che alla fine avevano avuto la meglio nonostante il gol di Marcheggiani nella prima frazione, ribaltato poi nella ripresa.

Nella regular season era invece arrivato il 2-1 per i biancorossoblù tra le mura amiche e lo spettacolare 4-4 di Poggibonsi. Una gara che aveva visto i padroni di casa portarsi prima sul 3-1, per poi essere addirittura sorpassati sul 3-4 prima del gol del pareggio al 90esimo.