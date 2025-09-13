GROSSETO – Il suono della prima campanella si fa sempre più vicino: lunedì 15 settembre, gli studenti toscani torneranno sui banchi di scuola per un nuovo anno scolastico e anche i più piccoli, coloro che frequentano le scuole dell’infanzia, intraprenderanno l’avvio del loro anno educativo.

Per questo motivo, la Rete Grobac, delle biblioteche, degli archivi, dei centri di documentazione della Maremma e dell’Amiata, augura a tutti un buon inizio e ricorda che, nei 35 punti di Rete, sono attivi una serie di servizi e progetti a misura per gli studenti e per gli insegnanti.

Sono poco meno di 8000 mila le persone da 0 a 18 anni iscritte alla Rete Grobac: su un totale di quasi 58mila iscritti.

Con l’adesione alla Rete Grobac, ogni cittadino, anche minorenne può avere accesso al patrimonio costituito da oltre 500mila volumi e documenti sia “fisici” che immateriali, grazie al servizio della Media library online offerto dalla Regione Toscana. Può accedere a documenti per la consultazione, fruire delle sale studio, che fanno delle biblioteche e dei punti di rete dei veri e propri luoghi di socialità, ma anche partecipare alle tante iniziative, sempre gratuite, di aiuto nei compiti e di doposcuola che molte strutture organizzano costantemente e intensificano nei periodi dell’anno scolastico più “caldi” per la presenza di verifiche e interrogazioni.

A questo, si aggiungono i numerosi progetti di promozione della lettura portati avanti dalla Rete Grobac o dalle singole biblioteche e punti di Rete, che propongono eventi su misura per gli studenti, coinvolgendo esperti, personalità e artisti del territorio e non solo: insomma, tante proposte che possono essere a servizio della comunità e della crescita culturale dei cittadini del territorio.

Per informazioni sui servizi offerti e per prendere contatto con la struttura più vicina è possibile visitare il sito:

www.bibliotechedimaremma.it