GROSSETO – Tre candidati presidente e dieci liste. Inizia così la corsa per le elezioni regionali della Toscana che si terranno il 12 e 13 ottobre prossimi.
Dopo la formalità del deposito delle candidature si apre l’ultima e intensa fase della campagna elettorale, trenta giorni di confronti e proposte per convincere gli elettori toscani.
Si candidano a guidare la Toscana in tre: il presidente uscente Eugenio Giani (centrosinistra e Movimento 5 stelle), Alessandro Tomasi (centrodestra) e Antonella Bundu (Toscana Rossa).
Nel collegio della provincia di Grosseto sono quattro i candidati al consiglio regionale per ogni lista. Andiamo a conoscere tutte i nomi dei candidati, le liste e le coalizioni.
Centrosinistra + Movimento 5 Stelle (cosìdetto “Campo largo”) – Candidato Presidente: Eugenio Giani
Partito democratico
• Leonardo Marras
• Lidia Bai
• Alessio Scheggi
• Lucia Tosini
Movimento 5 Stelle
• Luca Giacomelli
• Daniela Castiglione
• Alfredo Velasco
Alleanza Verdi Sinistra
•Valentino Bisconti
• Chiara Serracchiani
• Luca Angeli
• Serena Cortecci
Casa Riformista
• Stefano Scaramelli
• Beatrice Ramazzotti
• Tullio Tenci
• Elisa Del Bolgia
Centrodestra – Candidato Presidente: Alessandro Tomasi
Fratelli d’Italia
• Luca Minucci
• Guandalina Amati
• Juri Di Massa
• Simonetta Baccetti
Forza Italia
• Luca Agresti
• Priscilla Schiano
• Riccardo Ciaffarafà
• Anna Rita Borelli
Lega
• Andrea Vasellini
• Elisa Brinchi Giusti
• Maria Rosaria De Lucia
• Emanuele Baroli
Noi Moderati
• Andrea Ulmi
• Angela Amante
È Ora – Lista civica
• Marco Neri
• Jasmine Bordan
• Generoso Vacchiano
• Claudia Antinori.
Toscana Rossa – Candidato Presidente: Antonella Bundu
Toscana Rossa
• Lamberto Soldatini
• Camilla Carola Marri
• Andrea Nannerni
• Tamara Tognetti