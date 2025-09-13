ROCCASTRADA – Attimi di paura oggi pomeriggio, sabato 13 settembre, nei boschi di Roccastrada, dove un uomo di 57 anni è stato punto da un calabrone.

L’allarme è scattato alle 15. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto e la Pubblica Assistenza di Sassofortino. Vista la gravità della situazione, è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 3.

L’uomo, colpito da una reazione severa alla puntura, è stato soccorso dai sanitari sul posto e successivamente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Le sue condizioni sarebbero gravi.