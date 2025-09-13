GROSSETO – Sono 24.315 i ragazzi che da lunedì torneranno tra i banchi di scuola.

2.701 della scuola dell’infanzia, 6.923 della primaria (ossia la vecchia scuola elementare), 4.833 le medie e 9.858 le scuole superiori.

Un piccolo esercito di bambini, adolescenti, ragazzi che lunedì torneranno nei vari istituti scolastici cittadini tra aspettative, e qualche timore, specie per chi si trova in prima di un nuovo corso di studi.

Sembra che quest’anno la gran parte delle cattedre a supplenza sarà coperta già al suono della prima campanella.

Il 100% dei posti disponibili alla scuola dell’infanzia (67 maestri), il 92% alle elementari (232), il 91% alle medie (198 insegnanti) e altrettanto alle superiori (304 docenti). Un totale di posti assegnati di 536 unità, 353 dei quali impegnati sul sostegno (il 100% del fabbisogno), il resto (348 docenti supplenti) copriranno l’89% del fabbisogno.

E se la scuola non è ancora iniziata ijn Toscana c’è già chi pensa a festività e ponti.

I giorni obbligatori di festa sono:

sabato 1 novembre 2025, Tutti i Santi;

lunedì 8 dicembre 2025, Immacolata Concezione;

giovedì 25 dicembre 2025, Natale;

venerdì 26 dicembre 2025, Santo Stefano;

giovedì 1 gennaio 2026, Capodanno;

martedì 6 gennaio 2026, Epifania;

lunedì 6 aprile 2026, lunedì dell’Angelo;

sabato 25 aprile 2026, Anniversario della Liberazione;

venerdì 1 maggio 2026, Festa del Lavoro;

martedì 2 giugno 2026, Festa della Repubblica;

la festa del santo patrono locale.

I ponti dell’anno scolastico

Già guardando il calendario si capisce quali saranno i ponti e i week-ende lunghi: