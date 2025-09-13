SCARLINO – La comunità di Scarlino si prepara ad accogliere l’avvio del nuovo anno scolastico, previsto per lunedì 15 settembre, con un augurio sincero a tutti gli studenti, agli insegnanti e alle famiglie.

Le scuole del territorio, a Scarlino e a Scarlino Scalo, riaprono le porte con l’entusiasmo della ripresa delle attività didattiche e formative. È un momento importante che segna l’inizio di un percorso di crescita e di condivisione, reso possibile dal lavoro quotidiano della scuola e dal sostegno delle famiglie.

Quest’anno l’offerta formativa del plesso di via Lelli a Scarlino Scalo potrà contare anche su due nuove strutture: la mensa e la palestra, interventi che arricchiscono la vita scolastica e rafforzano la qualità dei servizi a disposizione degli alunni.

L’amministrazione comunale augura a tutti un anno sereno e ricco di soddisfazioni, all’insegna della collaborazione e del valore dell’educazione come fondamento per il futuro della comunità.