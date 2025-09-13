GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 13 settembre 2025
Ariete impulsivo: ma oggi non serve correre.
Toro stabile e rilassato: ideale per riposo e letture.
Gemelli vivace: voglia di contatti e chiacchiere.
Cancro romantico: sorprese in arrivo.
Leone, segno del giorno, sarà brillante, fiero, sicuro: ogni parola avrà forza.
Consiglio escursione: raggiungi la Torre delle Cannelle, a Talamone: un punto d’osservazione ideale per chi ama dominare il panorama.
Vergine molto concreta: utile sistemare casa e agenda.
Bilancia desiderosa di pace: cerca luoghi tranquilli.
Scorpione intenso: giornata da vivere con pochi, ma buoni.
Sagittario desideroso di libertà: pianifica una fuga.
Capricorno rigoroso: ma oggi puoi allentare.
Acquario creativo: segui una nuova ispirazione.
Pesci poetici e malinconici: scrivi o disegna.