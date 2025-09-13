GROSSETO – Maremma, mare, colline, odori, sapori, ristoranti. Basta davvero poco, basta pensare per qualche secondo, per collegare la terra maremmana ai suoi gusti più tipici.

A ricordarci come il gusto si leghi al territorio è stato recentemente Leonardo Romanelli, giornalista e critico enogastronomico, che su La Repubblica ha stilato una guida agli otto ristoranti imperdibili della Maremma tra costa e entroterra. Otto indirizzi che raccontano l’anima maremmana attraverso pesce, carne, ortaggi stagionali e un’attenzione maniacale alla materia prima.

Vediamoli insieme, dalla vetta dell’Amiata al litorale del Golfo di Follonica. Per ognuno è riportato un’estratto delle recensioni di Romanelli, disponibili nell’articolo a sua firma.

Caino – Montemerano

«Nel centro medievale di Montemerano, Caino di Valeria Piccini è un tempio della cucina del territorio reinterpretata con estro contemporaneo».

Oasi – Follonica

«Affacciato sul Golfo di Follonica, è il regno del pescato fresco, esaltato con uno stile minimal e contemporaneo firmato dallo chef Mirko Martinelli e che vede in sala la moglie Valeria Scarlatti, che segue il servizio e la cantina».

Trattoria Cacciaconti – Semproniano (Rocchette di Fazio)

«Nel cuore del borgo di Rocchette, è un rifugio rustico dove la cucina del territorio si esprime al massimo. Agata Felluga l’ha rilevata nel 2022 e da allora è diventato un luogo prescelto da molti avventori che amano mangiare in un posto accogliente.»

Il Tufo Allegro – Pitigliano

«Nel borgo scosceso di Pitigliano, Il Tufo Allegro è una cucina di coltello e di fuoco, dove lo chef Domenico Pichini ha creato piatti che riescono a soddisfare chi vuol trovare piatti della tradizione maremmana. anche in versione moderna».

Il Silene – Seggiano

«In una radura verdeggiante sopra Seggiano, il ristorante di Roberto Rossi è un’esperienza gastronomica che parte dal bosco e sfocia nell’innovazione».

La Filanda – Manciano

«In una ex filanda ristrutturata del centro storico di Manciano, il locale di Gian Paolo Costoni e Barbara Cannarsa è luogo affascinante dove tradizione toscana incontra modernità in maniera stimolante e coinvolgente per l’avventore».

Il Frantoio – Capalbio

«Un locale eclettico nel cuore di Capalbio: ex oleificio, oggi un mix tra design e cucina, con galleria d’arte dove espongono artisti titolati, e cocktail bar adatto all’aperitivo e al dopocena».

I Due Cippi – Saturnia

«Sta per compiere 50 anni quello che è diventato il tempio per gli amanti della griglia. Una storia di famiglia, sempre basata sulla scelta di materie prime di alta qualità, e che vede oggi protagonista Lorenzo come master delle carni».

Otto ristoranti, otto storie, un filo conduttore: Romanelli descrive la Maremma come terra di gusto e passione. Che sia davanti a un piatto di crudo sul mare di Follonica o a una fiorentina sotto le mura di Saturnia, l’esperienza gastronomica qui è sempre un viaggio nel cuore autentico della Toscana.