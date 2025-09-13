GROSSETO – Seconda di campionato per il Grosseto, che giocherà davanti al proprio pubblico contendendosi la posta in palio con il Foligno. Situazione opposta fra le due sfidanti, con i biancorossi reduci da una sconfitta di misura ed i biancazzurri freschi di un poker vincente fra le mura amiche (foto d’archivio di Paolo Orlando).

“Abbiamo buttato via la gara in dieci minuti – ha detto mister Indiani -proprio sulla partita precedente – con degli errori che spero non si ripetano. Caso Cretella? Che caso, è infortunato, in recupero. Dierna questa settimana si è allenato con noi. Settimana straordinaria, ci siamo allenati molto bene. Squadre abbordabili? Tutte le partite sono difficili, cerchiamo di farle nostre. Il campionato non si vince a settembre, è una corsa a tappe che si vince a marzo o aprile. Cerchiamo di recuperare con estrema fiducia, lavorando e recuperando tutti gli elementi che possiamo con estrema fiducia”.

Per i grossetani a disposizione Ampollini, Bacciardi, Bellini, Benedetti, Brenna, Cardelli, Carlotti, Ciraudo, Corallini, D’Ancona, Della Latta, Dierna, Ferronato, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Italiano, Marcu, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli, Sacchini, Santarelli, Sartorelli, Shenaj e Tognetti.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Carlo Zecchini.

Il programma e gli arbitri della 2a giornata del girone E:

Aquila Montevarchi-San Donato Tavarnelle (Tavassi di Tivoli)

Cannara-Seravezza Pozzi (Cifra di Latina)

Grosseto-Foligno (Ferrara di Roma 2)

Orvietana-Siena (Lotito di Cremona)

Poggibonsi-Follonica Gavorrano (Borghi di Modena)

Camaiore-Prato (Moretti di Cesena)

Scandicci-Terranuova Traiana (Tagliaferri di Lovere)

Sporting Trestina-Ghiviborgo (Previdi di Modena)

Tau Altopascio-Vivi Altotevere Sansepolcro (Manzini di Verona)

La classifica:

Ghiviborgo, Foligno, Terranuova Traiana, Follonica Gavorrano, Seravezza, San Donato Tavarnelle, Orvietana, Tau Altopascio, Vivi Altotevere Sansepolcro 3 punti; Cannara, Grosseto, Sporting Club Trestina, Prato, Scandicci, Siena, Aquila Montevarchi, Poggibonsi, Camaiore 0