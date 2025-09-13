GROSSETO – È stata inaugurata questa mattina, in via Bonghi all’interno di palazzo Cosimini, la nuova sede provinciale di Fratelli d’Italia a Grosseto. L’occasione ha coinciso con l’avvio ufficiale della campagna elettorale dei quattro candidati al consiglio regionale nel collegio di Grosseto.

All’iniziativa erano presenti il nuovo commissario provinciale Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia, e l’onorevole Fabrizio Rossi, anch’egli deputato e assessore comunale a Grosseto. Rotelli ha ribadito l’obiettivo principale della campagna: «Vogliamo che Alessandro Tomasi (candidato alla presidenza della Regione, ndr) vinca e che si rivoluzioni il sistema».

Rossi ha sottolineato il ruolo del partito come unico punto di riferimento per il centrodestra in Maremma: «Solo Fratelli d’Italia ha la possibilità di eleggere un rappresentante del territorio per il centrodestra. Siamo gli unici che possono garantire una voce per Grosseto in Regione».

Accanto ai vertici del partito, hanno preso la parola i quattro candidati.

Luca Minucci ha rimarcato il valore della candidatura locale: «Seduto a questo tavolo c’è sicuramente uno dei rappresentanti della Maremma a Firenze. Lavoriamo per tutelare il nostro territorio. Con la sinistra al governo la provincia di Grosseto ha ricevuto solo mancette agli amici».

Guendalina Amati ha parlato in termini di sfida politica: «Siamo in grado di vincere e di sconfiggere il regime rosso. Da decenni sempre le stesse promesse, puntualmente ripetute ogni cinque anni».

Jurji Di Massa ha richiamato l’esperienza romana come modello da seguire: «Il risultato che Fratelli d’Italia ha portato a Roma (al Governo nazionale, ndr) lo porteremo anche a Firenze. La nostra politica in Regione avrà un’attenzione particolare alle zone rurali e alla provincia di Grosseto».

Simonetta Baccetti ha scelto la parola “responsabilità” come filo conduttore della sua campagna: «Dobbiamo cambiare tante cose per ridare prospettive e futuro ai nostri giovani».

Il calendario degli appuntamenti prevede già nei prossimi giorni nuove presenze di rilievo: domani sarà a Grosseto Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera, mentre lunedì 22 alla Fattoria La Principina arriverà Arianna Meloni, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia. Nei prossimi giorni arriveranno in Maremma anche alcuni ministri: tra questi Paolo Foti e Orazio Schillaci.