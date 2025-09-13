GROSSETO – Prima riunione stagionale nella sede provinciale della Delegazione Figc. In vista dei prossimi campionati di calcio riguardanti i campionati di Terza Categoria, Juniores Under 19 e le Categorie Allievi Under 17, Allievi B Under 16, Giovanissimi Under 15 e Giovanissimi B Under 14, sono state illustrate disposizioni e novità sulla stagione a venire.

Presenti la quasi totalità delle società maremmane, alla presenza del Consigliere Regionale Figc Gianni Canuti, il nuovo Delegato Provinciale Antonio Papa che ha sostituito da pochi mesi il dimissionario Agide Rossi, la segretaria generale Figc Caterina Marchetti e il segretario provinciale Claudio Pepi, oltre al presidente Aia Luca Furzi che durante la riunione, con semplicità e chiarezza, ha chiesto la collaborazione di tutti i presenti. I Il Consigliere Regionale Gianni Canuti ha sottolineato il grande lavoro che ha dovuto fare per cercare di trattenere tutte le società partecipanti alle Terza Categoria e Juniores per far si che partecipano per questa stagione, ai campionati composti tutti da squadre della nostra provincia e dove al termine tutte i dirigenti delle rispettive società lo hanno ringraziato. Poi è stata la volta del neo Delegato Provinciale Antonio Papa che presentandosi a loro le ha ringraziati anche per la numerosa partecipazione.