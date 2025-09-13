SAN QUIRICO D’ORCIA – I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti sulla strada regionale 2, nel comune di San Quirico d’Orcia, per un incidente stradale.
Un furgone si è ribaltato su un fianco, con la conducente rimasta bloccata all’interno e con un braccio incastrato sotto il mezzo.
Il personale dei Vigili del fuoco ha stabilizzato il mezzo e successivamente a estratto la donna, affidata poi al personale sanitario del 118 intervenuto anche con Pegaso.
Sul posto anche la Polizia municipale di San Quirico e i Carabinieri di Montalcino.