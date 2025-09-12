GROSSETO – «I nomi della lista (Andrea Vasellini, Elisa Brinchi Giusti, Maria Rosaria De Lucia e Emanuele Baroli) sono confermati e sono tutti vannacciani» così il candidato alle elezioni regionali Vasellini commenta l’ufficialità sulle candidature del Carroccio alle prossime regionali.

«Non servono altre etichette, non servono i teatrini interni: la linea è chiara, la squadra è compatta e l’obiettivo è uno solo: portare in Consiglio regionale la voce del generale Roberto Vannacci e di chi in lui crede davvero».

«Non ho tempo per rincorrere polemiche sterili o per rispondere a chi preferisce scappare dai propri doveri – afferma Vasellini –. C’è da pensare a fare il miglior risultato possibile per tutti gli elettori e sostenitori del Generale. La politica vera non è guardarsi l’ombelico, ma affrontare i problemi della gente. E io a questo mi dedico, senza sconti e senza distrazioni».

«Alla fine, l’unica domanda che conta è semplice: Riccardo Megale è vannacciano o è contro il generale? Tutto il resto è rumore di fondo. Io so da che parte stare e non cambio di una virgola».

«La Toscana – prosegue Vasellini – ha bisogno di risposte concrete, a partire dalla sanità regionale che da eccellenza è scivolata in un limbo di attese infinite e cittadini esasperati. Ma non basta: c’è anche un enorme tema sicurezza, che dovrebbe stare a cuore a tutti, a partire dall’assessore che avrebbe dovuto occuparsene. Via Roma, mai dimenticata dai vannacciani, è l’emblema di come troppo spesso la politica abbia girato lo sguardo dall’altra parte. Noi invece ci siamo già attivati da tempo, sostenendo il controllo di vicinato e lavorando accanto ai cittadini che non vogliono più sentirsi abbandonati nelle proprie strade».

«Io non mollerò mai. Perché la vera battaglia non è contro i fantasmi interni, ma contro una sinistra che da troppi anni governa e trascura i bisogni dei cittadini. La mia missione è restituire dignità alla nostra terra, garantire sicurezza nelle nostre città e dare forza al progetto del generale Vannacci. E su questo non farò un passo indietro».