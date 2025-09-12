SCARLINO – «La caditoia praticamente non si vede più. È “murata” a causa di terra e detriti» una situazione che preoccupa alcuni cittadini che ci hanno scritto in redazione, specie in vista dell’arrivo delle piogge autunnali.

Tra loro Serena che afferma: «Questa nella foto è la situazione in via Belvedere, a Scarlino. Il 17 luglio il Comune di Scarlino aveva pubblicizzato l’inizio della pulizia di griglie e caditoie per la raccolta delle acque, con un post su Facebook. L’ intervento doveva riguardare il paese alto e proseguire nelle frazioni del territorio comunale, in previsione delle piogge nella stagione autunnale ed invernale. In via Belvedere questa è la situazione attuale dei tombini. Anche noi facciamo parte del comune di Scarlino».

Il Comune

Il Comune di Scarlino precisa che, «come annunciato nelle scorse settimane, è stata effettuata la pulizia delle caditoie sul territorio comunale. La conferma è arrivata proprio durante le piogge che hanno caratterizzato questo fine estate, quando non si sono verificati allagamenti né criticità».

«È possibile che, con le precipitazioni intense dei giorni scorsi, si siano smossi nuovi detriti e residui di terra. Anche di questi ci prenderemo cura al più presto, così da garantire la piena funzionalità del sistema di raccolta delle acque meteoriche».