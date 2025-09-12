GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 12 SETTEMBRE

CAPALBIO

Fino al 14-9-2025 – Nuovo cinema Tirreno: weekend con “Material love” ed “Enzo”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

12-9-2025 – Torna il “Salotto di Italo Calvino”: settimana alla scoperta di nuovi autori in biblioteca

FOLLONICA

Fino 21-9-2025 – “De-codificazioni”: attualità e cambiamento nella mostra di Giuseppe Linardi in pinacoteca

GROSSETO

12-9-2025 – “Ragazzi in opera”: agli Industri lo spettacolo finale con tutti i partecipanti

12-9-2025 – “Una battaglia campale”: la nascita del Parco della Maremma nel documentario di Federico Santini

12-9-2025 – Campus Pop Kids: un tuffo negli anni ‘80 al polo culturale Le Clarisse

Fino al 14-9-2025 – Un viaggio nel corpo e nell’anima: torna “Cassero in Danza”. IL PROGRAMMA

Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA

MANCIANO

Fino al 14-9-2025 – Torna la Festa delle Cantine: quattro giorni di tradizione, sapori e musica

MASSA MARITTIMA

12-9-2025 – Al via gli eventi all’ex Mattatoio di Prata: si inizia con il documentario “La Teleferica”

ORBETELLO

Fino al 14-9-2025 – Fine estate tra dinosauri e gusto: al via “Jurassic Lagoon” e “Orbetello Mangiami”

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 13 SETTEMBRE

AMIATA

Fino al 14-9-2025 – Salaiola celebra la festa della poesia: dalle letture al laboratorio poetico

CAPALBIO

Fino al 14-9-2025 – Nuovo cinema Tirreno: weekend con “Material love” ed “Enzo”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

13-9-2025 – “Vetulonia, l’oro e il mare”: l’antichità incontra l’oggi nella mostra di Chrysa Pampori

13-9-2025 – Torna il “Salotto di Italo Calvino”: settimana alla scoperta di nuovi autori in biblioteca

FOLLONICA

Fino 21-9-2025 – “De-codificazioni”: attualità e cambiamento nella mostra di Giuseppe Linardi in pinacoteca

GROSSETO

13-9-2025 – Escursione al Parco della Maremma e brunch a base di prodotti tipici: torna Appunti di viaggio

Fino al 14-9-2025 – A Grosseto si viaggia nel tempo: torna “A spasso nel Medioevo”

Fino al 14-9-2025 – Un viaggio nel corpo e nell’anima: torna “Cassero in Danza”. IL PROGRAMMA

Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 14-9-2025 – A Magliano torna “InGravel Morellino”: due giorni dedicati alla bicicletta

MANCIANO

Fino al 14-9-2025 – Torna la Festa delle Cantine: quattro giorni di tradizione, sapori e musica

MONTE ARGENTARIO

13-9-2025 – I cavalieri templari in Maremma: se ne parla al centro studi di Don Pietro Fanciulli

PITIGLIANO

13-9-2025 – Teatro: “Colloquia, come la musica salvò Orvieto” in scena a Pitigliano. Ingresso gratuito

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

13-9-2025 – Esposizione cinofila amatoriale: passerella, giudici nazionali e premi per tutti. Ecco come iscriversi

ORBETELLO

Fino al 14-9-2025 – Fine estate tra dinosauri e gusto: al via “Jurassic Lagoon” e “Orbetello Mangiami”

DOMENICA 14 SETTEMBRE

AMIATA

Fino al 14-9-2025 – Salaiola celebra la festa della poesia: dalle letture al laboratorio poetico

CAPALBIO

Fino al 14-9-2025 – Nuovo cinema Tirreno: weekend con “Material love” ed “Enzo”

FOLLONICA

Fino 21-9-2025 – “De-codificazioni”: attualità e cambiamento nella mostra di Giuseppe Linardi in pinacoteca

GROSSETO

14-9-2025 – “Impressioni di settembre”: musica e poesia protagonisti alla chiesa dei Bigi

Fino al 14-9-2025 – A Grosseto si viaggia nel tempo: torna “A spasso nel Medioevo”

Fino al 14-9-2025 – Un viaggio nel corpo e nell’anima: torna “Cassero in Danza”. IL PROGRAMMA

Fino al 28-9-2025 – Torna “Dune”: un mese di eventi al Parco della Maremma tra arti, paesaggi e utopie. IL PROGRAMMA

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 14-9-2025 – A Magliano torna “InGravel Morellino”: due giorni dedicati alla bicicletta

MANCIANO

Fino al 14-9-2025 – Torna la Festa delle Cantine: quattro giorni di tradizione, sapori e musica

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ORBETELLO

Fino al 14-9-2025 – Fine estate tra dinosauri e gusto: al via “Jurassic Lagoon” e “Orbetello Mangiami”