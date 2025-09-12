GAVORRANO – Ancora grande ciclismo sulle strade della Maremma. La carovana organizzativa del Marathon Bike si sposterà domenica mattina a Gavorrano, dove andrà in scena il 20esimo Trofeo dello Scalatore, manifestazione di ciclismo amatoriale organizzata dal gruppo grossetano assieme all’Avis di Gavorrano e Scarlino, Uisp e patrocinata dalla Provincia di Grosseto, con il contributo economico del Comune di Gavorrano. Partenza alle 9.30 alla sede dell’Avis di Gavorrano, dove ci sarà anche l’arrivo. I corridori dovranno affrontare sette giri dello spettacolare circuito del Casone. Poi l’ascesa durissima verso Gavorrano. Ritrovo e iscrizioni presso la sede dell’Avis di Gavorrano a partire dalle 7.45. Premiazioni dalle 11.45. L’anno scorso si impose Benedetto Fattoi sempre sullo stesso traguardo di Gavorrano.