GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 12 settembre 2025
Ariete, segno del giorno, sarà energico, determinato, pronto a rimettersi in pista: niente potrà fermarti.
Consiglio escursione: prova il percorso panoramico di Poggio Ballone, dove lo sguardo si allarga e la mente riparte.
Toro cerca sicurezza: utile chiarire con chi ami.
Gemelli positivo e socievole: belle notizie in arrivo.
Cancro più disponibile: bene il lavoro di squadra.
Leone protagonista ma stanco: prenditi una pausa.
Vergine attenta ai dettagli: un errore può essere evitato.
Bilancia comunicativa: utile per chiarimenti.
Scorpione profondo ma chiuso: apriti un po’.
Sagittario allegro e coinvolgente: sei cercato.
Capricorno pratico: una giornata da incasellare.
Acquario distratto: non trascurare chi ti sta vicino.
Pesci sensibili: prenditi cura del tuo spazio.