CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Da qualche settimana il Castiglione, che ha rinnovato la sponsorizzazione con la Blue Factor del presidente Fabio Tavarelli, ha ripreso la preparazione in vista del campionato di serie A1 che scatterà il prossimo 12 ottobre con la sfida al Casa Mora contro l’Amatori Wasken Lodi. In questo fine settimana i biancocelesti di Massimo Bracali saranno impegnati in un triangolare a Biasca in Svizzera, anche se con qualche assenza, poi martedì 23 settembre al Casa Mora alle 19.30 il Memorial Massimiliano Faucci contro il Sarzana.

A Biasca oltre ai padroni di casa del Roller, la squadra dell’ex giocatore dell’Hc Castiglione Pablo Saez, partecipa anche il Seregno quintetto di serie A2.

Da San Juan da qualche giorno è arrivato il giovane 20enne Facundo Gabriel Esquibel Fernandez preso dal Concepcion, mentre Tomas Escobar Avellaneda è atteso nei prossimi giorni, impegnato in un torneo con l’Olimpia San Juan. Torna a vestire i colori biancocelesti Andrea Montauti, fratello di Filippo che farà parte in pianta stabile della squadra di serie A2.

Il calendario del triangolare con due tempi di 25 minuti ciascuno, di cui solamente gli ultimi 5 minuti di ciascun tempo saranno a cronometro effettivo.

Sabato 13 settembre Palaroller Raiffeisen

h 14 Roller Biasca-Seregno

h 16 Seregno-Castiglione

h 18 Roller Biasca-Castiglione

h 19.15 cerimonia di premiazione e a seguire il conviviale