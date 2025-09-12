FOLLONICA – L’intervento in programma a Follonica per la realizzazione di un nuovo allaccio idrico in via dell’Albatro si terrà martedì 16 settembre.
I lavori potrebbero determinare, dalle 8.30 alle 10.30, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via dei Platani, via dei Tigli, via dell’Albatro, via delle Tamerici, via delle Magnolie, via dei Pini, via dei Pioppi nel tratto tra via dei Pini e via dell’Albatro, via degli Olivi.
Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 11:00 salvo imprevisti.
Un altro intervento è in programma mercoledì 17 settembre, quando AdF sarà al lavoro nel comune di Monte Argentario per un intervento di manutenzione programmata in via Santo Stefano. I lavori in programma dalle 9.00 alle 10.30 potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Santo Stefano, via del Molo, via Corso Umberto I, via Sordini, via del Quartiere, via Cappellini, Piazzale dei Rioni, via Jacovacci, via Breschi, via Civinini, via dei Fari, via Garibaldi via della Chiesa. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 11:00 salvo imprevisti.
Sempre mercoledì 17 settembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di rifacimento camera di manovra in via Tevere. I lavori in programma dalle 8.30 alle 16.00 potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Adda, via Adige, via Albegna, via Aquileia, via Arno, via Po, via Tevere e zone limitrofe. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 16:00 salvo imprevisti.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.