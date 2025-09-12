CASTEL DEL PIANO – Si è spento all’età di 86 anni Mario Monaci, falegname e mobiliere amiatino, storico associato di Cna Grosseto.

“Monaci è stato un artigiano molto attivo all’interno dell’associazione e della comunità di Castel del Piano -, ricordano da Cna Grosseto –. Con la sua scomparsa perdiamo uno degli artigiani più rappresentativi, portatore di saperi e tradizioni. Esprimiamo, quindi, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla figlia Roberta, che ha preso le redini dell’azienda Arredamenti Monaci Mario & C., e tutta la sua famiglia e a coloro che gli erano legati”.

Una vita caratterizzata dall’impegno nel lavoro e dalla passione per la falegnameria: Monaci, che ha iniziato a lavorare insieme al padre, portando avanti un’attività tradizionale per la sua famiglia, è stato tra i fondatori e i promotori della Mostra mercato di Castel del Piano e della “Festa dei falegnami” che, fino al 2022, ha animato il borgo amiatino.

“Durante la Mostra mercato dell’artigianato amiatino – continuano dall’associazione –, iniziativa che contribuiva a realizzare, ha sempre partecipato mettendo in mostra i suoi lavori e quelli dei suoi operai, particolarmente conosciuti per la realizzazione di mobili tipici e arredi rustici in legno massello. Inoltre, con la sua attività, avviata, inizialmente con il fratello Dino, ha creato posti di lavoro, trasmettendo ai suoi collaboratori le sue competenze artigianali di grandissimo livello”.