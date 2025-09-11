GROSSETO – Biglietti disponibili per poter vedere la prima fatica casalinga di campionato dell’Us Grosseto, impegnato domenica 14 alle 15 contro il Foligno al Carlo Zecchini (foto d’archivio di Paolo Orlando). I tagliandi sono reperibili online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-foligno-calcio, nei rivenditori autorizzati ovvero Edicola Il Semaforo, via Giuseppe Parini 1, Tabaccheria Stolzi, via Roma 58, Tabaccheria 59, via Emilia 41/A, Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli, al Centro Sportivo di Roselle (lun-ven, 10:00-13:00 e 15:00-19:00) e alla biglietteria di Piazzale Donatello, aperta il giorno della gara a partire dalle 12.
Questi i prezzi dei biglietti:
Tribuna Nord/Sud
• Intero: €18
• Ridotto Over 60: €15
• Ridotto 6-12 anni e invalidi (>66%): €10
• Omaggio 0-6 anni
Curva Nord/Sud
• Intero: €13
• Ridotto 13-21 anni: €8
• Ridotto Over 60: €10
• Ridotto 6-12 anni e invalidi (>66%): €6
• Omaggio 0-6 anni
• Omaggio Tesserati US Grosseto 1912 in Curva Nord (previo ritiro tagliando al Centro Sportivo di Roselle negli orari di apertura)
Tribuna VIP: intero €50