Foto di repertorio

GROSSETO – Biglietti disponibili per poter vedere la prima fatica casalinga di campionato dell’Us Grosseto, impegnato domenica 14 alle 15 contro il Foligno al Carlo Zecchini (foto d’archivio di Paolo Orlando). I tagliandi sono reperibili online su www.ciaotickets.com/it/biglietti/grosseto-foligno-calcio, nei rivenditori autorizzati ovvero Edicola Il Semaforo, via Giuseppe Parini 1, Tabaccheria Stolzi, via Roma 58, Tabaccheria 59, via Emilia 41/A, Edicola La Vasca, piazza Fratelli Rosselli, al Centro Sportivo di Roselle (lun-ven, 10:00-13:00 e 15:00-19:00) e alla biglietteria di Piazzale Donatello, aperta il giorno della gara a partire dalle 12.

Questi i prezzi dei biglietti:

Tribuna Nord/Sud

• Intero: €18

• Ridotto Over 60: €15

• Ridotto 6-12 anni e invalidi (>66%): €10

• Omaggio 0-6 anni

Curva Nord/Sud

• Intero: €13

• Ridotto 13-21 anni: €8

• Ridotto Over 60: €10

• Ridotto 6-12 anni e invalidi (>66%): €6

• Omaggio 0-6 anni

• Omaggio Tesserati US Grosseto 1912 in Curva Nord (previo ritiro tagliando al Centro Sportivo di Roselle negli orari di apertura)

Tribuna VIP: intero €50