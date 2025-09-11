PITIGLIANO – «Questo è quel che ha sotto casa mia madre, nel centro storico di Pitigliano». Un lettore lamenta così la situazione di abbandono dei rifiuti.

«Se non sei residente per circa 30 metri quadri di casa si pagano quasi 300 euro l’anno, oltretutto nei pochi mesi, uno o due l’anno, in cui uno usa il servizio, non si riesce mai a gettare i rifiuti perché i cassonetti sono perennemente pieni, perché usati indebitamente dalle attività o dalle varie sagre, sia perché sottodimensionati per i periodi di maggior afflusso e quindi insufficienti».

«Questa è la situazione che, da giovedì, si trova sotto le finestre di mia madre che ha 85 anni, viene in paese un paio di mesi all’anno e deve ogni volta cercare un cassonetto girovagando tutto il paese per poter gettare i rifiuti; rifiuti che essendo vedova sono praticamente poca cosa».

«Ho segnalato più volte senza successo la situazione al Comune».