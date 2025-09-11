CAMPAGNATICO -È stato svelato ieri, all’ex chiesa di sant’Antonio Abate, il drappellone dipinto da Valerio Funaro e illustrato da Eugenio Cecioni per la 68esima edizione del Palio dei ciuchi di Campagnatico.

Il significato del Palio:

Funaro spiega la simbologia che sta dietro a questa opera: «È un vero e proprio affresco delle emozioni, della storia e della fede che animano questa sentita tradizione. Ho cercato di catturare l’essenza stessa di questa celebrazione, rendendola viva e immediatamente riconoscibile».

«Al centro della rappresentazione, in un primo piano carico di sentimento, troviamo un fantino neutrale che abbraccia con tenerezza la sua asinella. Questo gesto, così semplice ma potente, non è casuale: vuole esaltare l’emozione popolare, l’omaggio e l’amore profondo che la comunità di Campagnatico nutre per questo animale, il “ciuchino”, protagonista indiscusso del Palio. Si crea una vera e propria mimesis tra il popolo e l’opera: chi guarda può percepire e rispecchiarsi in quel legame autentico e commovente tra l’uomo e l’animale».

«Subito dietro questa scena toccante, è rappresentato un secondo asinello. Questo dettaglio non è superfluo, ma essenziale: ricorda e sottolinea con chiarezza che il Palio di Campagnatico si corre proprio con due somare, una caratteristica unica che lo distingue da altre competizioni e che ho voluto rendere evidente. Dietro questo “trittico figurativo” di fantino e asine, lo sguardo si posa su un elemento architettonico di grande importanza: la Porta Sud di Campagnatico. Questa porta, ancora oggi, mostra tutta la sua complessione originaria, conservando intatto il fascino della storia» prosegue l’autore.

«La sua scelta non è casuale: essendo situata proprio di fianco al percorso abituale in cui si svolge il Palio, si presta a un racconto fluido e coerente da parte del pittore. Per lo spettatore, questa familiarità con il luogo rende la lettura della scena paliesca estremamente facile e immediata, permettendo di collegare senza sforzo la rappresentazione artistica al luogo reale della corsa. È un ponte visivo tra la tradizione raffigurata e la realtà che il popolo di Campagnatico vive ogni anno».

«In ultimo piano, dal cielo, si affaccia con un’espressione di profonda grazia la Vergine delle Grazie. Il suo sguardo, colmo d’amore, osserva l’intero paese e la scena che si svolge tra il fantino e le asinelle. La sua presenza non è un semplice ornamento, ma un gesto di benedizione su questa ricorrenza. Essa simboleggia l’unione e la protezione divina su questa celebrazione che intreccia in modo indissolubile uomo, animali, storia e religione. È un richiamo alla dimensione spirituale che da sempre accompagna le tradizioni popolari».

«Infine, sul terreno stesso della corsa, in basso nel quadro, è segnata con discrezione ma chiarezza la data di svolgimento del Palio, mentre in alto a destra, ben visibili, sono posti i simboli delle contrade reinterpretati. Sul retro invece un omaggio all’impegno della comunità, a tutti i campagnatichesi e alla Proloco. Questi dettagli rafforzano ulteriormente l’identità e l’appartenenza a questa celebrazione così sentita».

Biografia dell’autore:

Valerio Funaro, nato a Roma il 1° gennaio 1984, ha costruito le basi della sua formazione artistica a Siena, diplomandosi come maestro d’arte e decorazione pittorica presso l’Istituto d’arte Duccio di Boninsegna. Questo periodo senese è stato cruciale, permettendogli di entrare in contatto con professori che erano anche artisti affermati nel panorama toscano. Tra i suoi mentori e fonti d’ispirazione, Funaro cita figure come Paolo Barbagli, Fabio Mazieri, Carlo Semplici e Gianluca Tanganelli, che hanno lasciato un segno profondo nel suo percorso.

Opere e riconoscimenti del periodo senese Gli anni della sua formazione sono stati particolarmente prolifici e ricchi di riconoscimenti. Tra le sue opere più significative di questo periodo troviamo:

• La copia della Mucca gialla di Franz Marc, realizzata per l’ospedale di Nottola.

• Il Bandierino per il Palio del 2 luglio 1999 vinto dalla Nobile Contrada dell’Oca con il fantino Trecciolino e il cavallo Votta Votta.

• La creazione del manifesto per la campagna di sensibilizzazione “Alcol e droga stop al rischio”.

Questo progetto, promosso da diverse istituzioni senesi e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli ha valso un premio il 2 giugno, in occasione della 55a ricorrenza della Repubblica Italiana, in Piazza Duomo a Siena.

Durante questi anni, Funaro ha esposto le sue opere in contesti di rilievo. Nel 2000, la sua copia della Veronica è stata inclusa nella mostra dedicata alla Sacra Sindone al Santa Maria della Scala di Siena. Il suo talento è stato inoltre riconosciuto nel 2002 con il premio artista emergente al XXIX appuntamento artistico e culturale di fine estate a Sant’Ansano, un prestigioso riconoscimento istituito da Ferdinando Anichini. Dalle collaborazioni al ritorno all’arte Il percorso di Funaro si è arricchito di esperienze multidisciplinari. Nel 2003, ha partecipato al restauro fotografico di bozzetti di George Dennis per la casa editrice Nuova Immagine. Due anni dopo, nel 2005, ha disegnato il manifesto per il Liceo Linguistico G. Toniolo di Siena per la messa in scena dello spettacolo teatrale “Wie ein(e) Faust ins Auge”. La sua carriera espositiva è proseguita con importanti mostre collettive:

• “Fragile – riflessioni d’arte sulle debolezze umane” (2008), tenutasi nel Palazzo Comunale di Siena, a cui hanno partecipato artisti come Marco Acquafredda e Ignazio Fresu e Jacopo Marchi.

• “Sdiraz. Artisti contro il razzismo” (2009), organizzata in collaborazione con l’Arci di Siena e l’associazione Didee, con artisti quali Fabio Mazieri, Alessandro Grazi e Josè Enrique Alvarez, mostra che ha segnato un punto di svolta.

In questi anni, ispirato dagli incontri con l’artista Kurt Laurenz Metzler, Funaro ha esplorato nuove forme espressive, creando opere che fondono pittura e scultura, portandolo a un contatto più profondo con la materia. Dopo un periodo di pausa, Valerio Funaro è tornato a produrre con rinnovata costanza a partire dal 2022, realizzando numerosi ritratti privati e un San Sebastiano per la Chiesa di San Benedetto a Siena. Negli ultimi anni si è dedicato in particolare alla ritrattistica a tecniche miste.

Oggi Valerio Funaro si definisce un “professore umanista”, visto il suo amore per la filosofia. Ha realizzato il suo sogno di essere docente unendo il suo amore per l’arte a quello per la scrittura. La sua filosofia artistica si riassume nella celebre citazione di Leonardo da Vinci: “La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede”. Per Funaro, la fusione di questi concetti dà vita alla mimesis dell’arte, un’espressione che va oltre la semplice rappresentazione per toccare la percezione e l’emozione.