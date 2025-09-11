ORBETELLO – Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a seguito della segnalazione della presenza di un nido di vespe in Via Cecioni (Orbetello Scalo), è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella mattinata di venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 5.00 alle ore 9.00.

L’operazione sarà effettuata da una ditta specializzata e interesserà l’area adiacente al percorso ciclopedonale in prossimità del nido rinvenuto.

Considerata la pericolosità di questi insetti e i rischi connessi per la salute pubblica, si invitano i residenti e i frequentatori della zona a osservare le seguenti misure precauzionali:

Non avvicinarsi all’area interessata dalla disinfestazione.

Evitare di stazionare o transitare nella zona durante l’intervento e fino ad un’ora dopo la conclusione.

Tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e dei locali.

Non lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’esterno.

Custodire animali domestici all’interno delle abitazioni o allontanarli dall’area trattata.

Coprire o svuotare piscine ad uso natatorio.

Proteggere vasche ornamentali e fontane contenenti pesci.

Coprire con teli giochi e arredi da esterno, oppure lavarli accuratamente dopo l’intervento.

Proteggere colture e ortaggi e lavarli accuratamente prima del consumo.

Avvertire gli apicoltori della zona per l’adozione di adeguate precauzioni.

Evitare la circolazione di pedoni e veicoli nell’area fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento.

La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per garantire il regolare svolgimento e la sicurezza delle operazioni.