ORBETELLO – Il Comune di Orbetello informa la cittadinanza che, a seguito della segnalazione della presenza di un nido di vespe in Via Cecioni (Orbetello Scalo), è stato programmato un intervento straordinario di disinfestazione adulticida nella mattinata di venerdì 12 settembre 2025, dalle ore 5.00 alle ore 9.00.
L’operazione sarà effettuata da una ditta specializzata e interesserà l’area adiacente al percorso ciclopedonale in prossimità del nido rinvenuto.
Considerata la pericolosità di questi insetti e i rischi connessi per la salute pubblica, si invitano i residenti e i frequentatori della zona a osservare le seguenti misure precauzionali:
Non avvicinarsi all’area interessata dalla disinfestazione.
Evitare di stazionare o transitare nella zona durante l’intervento e fino ad un’ora dopo la conclusione.
Tenere chiuse porte e finestre delle abitazioni e dei locali.
Non lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’esterno.
Custodire animali domestici all’interno delle abitazioni o allontanarli dall’area trattata.
Coprire o svuotare piscine ad uso natatorio.
Proteggere vasche ornamentali e fontane contenenti pesci.
Coprire con teli giochi e arredi da esterno, oppure lavarli accuratamente dopo l’intervento.
Proteggere colture e ortaggi e lavarli accuratamente prima del consumo.
Avvertire gli apicoltori della zona per l’adozione di adeguate precauzioni.
Evitare la circolazione di pedoni e veicoli nell’area fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento.
La collaborazione della cittadinanza è fondamentale per garantire il regolare svolgimento e la sicurezza delle operazioni.