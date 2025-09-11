GROSSETO – Ha sfondato il muro che costeggia la ferrovia tra via Sauro e via Etruria, prima del sottopasso. L’incidente è avvenuto ieri sera, verso la mezzanotte, a Grosseto. Alla guida dell’auto un giovane che non ha riportato ferite serie.

I residenti della zona lamentano la situazione «Qui è un delirio: è la terza volta che sfondano quel muro: se ci fossero state delle persone sul marciapiede le avrebbe uccise. Abbiamo scritto al Comune per chiedere dissuasori, perché le auto arrivano spesso ad alta velocità. Il costo per dei dissuasori non crediamo sia così alto da non poter essere sostenuto dall’amministrazione comunale e e aiuterebbe a moderare la velocità dei mezzi in transito, comprese le moto».

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, i Vigili del fuoco e il 118.