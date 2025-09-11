GROSSETO – Due nuovi ceppi di lievito autoctono selezionati dal centro ricerche Crisba Leopoldo II di Lorena di Grosseto saranno protagonisti della vinificazione 2025 della Cantina i vini di Maremma. Si tratta di due varianti di Saccharomyces cerevisiae, isolate direttamente dalle uve di Vermentino coltivate nei vigneti della cooperativa.

Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con gli studenti della classe 5A dell’Istituto tecnico agrario, indirizzo enologia e viticoltura, che hanno caratterizzato i microrganismi dal punto di vista genetico e tecnologico.

I lieviti sono stati successivamente analizzati dal Crea – viticoltura ed enologia di Asti, che ne ha confermato le potenzialità: buona capacità fermentativa, resistenza a condizioni di scarsa disponibilità di azoto assimilabile e altre proprietà che li rendono idonei alla vinificazione su scala reale.

La Cantina i vini di Maremma utilizzerà i due ceppi in una prova di fermentazione su 150 ettolitri di mosto, con l’obiettivo di produrre vini capaci di esprimere al meglio l’identità del territorio maremmano.

Un progetto analogo era stato realizzato nel 2024 dal Crisba insieme alla Cantina vignaioli del Morellino di Scansano, dove un lievito selezionato da uve di Sangiovese aveva dato ottimi risultati.

Queste iniziative nascono dalla consapevolezza che, anche partendo dalla stessa varietà d’uva, diversi ceppi di lievito enologico possono dare origine a vini con caratteristiche sensoriali molto differenti.

La scelta del Crisba e della Cantina i vini di Maremma rappresenta quindi una via per dare maggiore identità e tradizione a vini che già parlano di un territorio.

L’utilizzo di lieviti ecotipici, infatti, selezionati e riprodotti a partire dal vigneto stesso, sono microrganismi che danno autentica espressione del terroir, assicurano originalità e identità al vino, senza rinunciare alla sicurezza tecnologica in cantina.

Il progetto conferma il ruolo del Leopoldo II di Lorena e del Crisba come punto di riferimento per innovazione, formazione e ricerca enologica in Maremma, valorizzando la collaborazione tra scuola, ricerca scientifica e imprese vitivinicole del territorio.