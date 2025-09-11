GROSSETO – I Vigili del fuoco di Grosseto hanno voluto commemorare i pompieri del New York City fire department caduti nell’attentato alle Torri gemelle dell’11 settembre.

Il ricordo va a quegli uomini che sacrificarono la propria vita per salvare quella di chi era intrappolato tra lamiere roventi e piani sventrati.

«Nessuno fu abbandonato perché i Vigili del fuoco non abbandonano mai nessuno – afferma il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Grosseto -. Le vittime furono 2.974 (24 dispersi) di cui ben 341 furono proprio Vigili del Fuoco. Per ricordare tale sacrificio e rafforzare quel concetto del lavoro di squadra che unisce i Vigili del Fuoco per affrontare qualunque avversità, una squadra dei Vigili del Fuoco di Grosseto, alle ore 17 di oggi ha percorso simbolicamente la pista ciclabile di via Giotto a Grosseto, in assetto da incendio, seguita dal camion che alla fine del giro ha acceso la sirena».

All’inizio del percorso, ad ogni partecipante è stato consegnato un biglietto di identità alla memoria con le generalità, il nome, l’età, il grado e la caserma di appartenenza di ciascuno dei Vigili del Fuoco deceduti nell’attentato. Alla fine del giro il comandante dei Vigili del fuoco di Grosseto, Roberto Bonfiglio, ha ritirato i biglietti per porli simbolicamente al sacrario dei caduti nella caserma cittadina.

Foto Mario Fontani